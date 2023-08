Scacchi | World Cup 2023 | Carlsen in vantaggio 1-0 agli ottavi su Ivanchuk | patta per Caruana

Proposte tutte le hit più amate, tra le quali Whatever It Takes , Top of the, Bones , ... Spazio alle attività: dalla possibilità di giocare ae a freccette presso il GameLandHub al toro ...... come il calcio, la pallavolo, la ginnastica, a quelli più di nicchia, come bocce,e ... Un'ondata di sport che sarà capace, per la natura stessa deiSports Games, di includere le persone ...Appartenente all'EWC (EnduranceChampionship), è una corsa a sé che si svolge sulla distanza ... sfuggitagli a soli trenta minuti dalla bandiera a. Il racconto e le impressioni di Samuele ...

Scacchi, World Cup 2023: Vocaturo esce a testa alta contro Salem dopo gli spareggi. Passa Carlsen, out Nakamura OA Sport

Giornata molto intensa a Baku in occasione delle seconde partite valevoli per il quarto turno della FIDE World Cup di scacchi 2023, manifestazione che assegna 6 ticket complessivi (3 al maschile e 3 a ...Termina una giornata intensissima in quel di Baku (Azerbaijan), città che sta ospitando in questi giorni la FIDE World Cup 2023 di scacchi. Un inizio di quarto turno contrassegnato da alcune sorprese, ...