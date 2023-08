Sartori alza il muro | ‘Arnautovic-Inter? Non è sul mercato’ Il Bologna vince | Motta | ‘Non sono rassicurato’ | Primapagina

(Di sabato 12 agosto 2023) 2023-08-11 23:30:00 Fermi tutti! L’anno scorso lo United, quest’anno l’. Marko Arnautovic scalda sempre il calciomercato delche però, oggi come allora, ci tiene a ribadire la propria posizione anche in pubblico. Come aveva fatto il ds Marco Di Vaio in precedenza, il direttore dell’area tecnica Giovanni, parlando a Sport Mediaset, hato ildi fronte alle sirene nerazzurre: “Devo ripetere le parole di Di Vaio: Arnautovic non è sul mercato, è molto importante per noi e speriamo che possa darci una mano in questa stagione, che ci auguriamo possa riservargli meno problemi fisici”. Arnautovic ha chiuso la sua gara senza entrare nel tabellino marcatori, al 76?, sul punteggio di 1-0 trae Cesena.POST-PARTITA – “Parole di ...

Come aveva fatto il ds Marco Di Vaio in precedenza, il direttore dell'area tecnica Giovanni, parlando a Sport Mediaset , ha alzato il muro di fronte alle sirene nerazzurre: 'Devo ripetere le ...... la Polonia peròla voce e trova subito un importante allungo sul 8 - 14. Sul finale la ... Carletti 1, Frosini 2, Morello 1, Cagnin 1,1. All. Beltrami POLONIA: Grabka 3, Piasecka 15, ...... Soncinsopra la traversa. Sul corner dalla destra, tacco di Bastoni su Correa che tocca da ... 14 Bignami, 15 Schiavini, 16 Sangiovanni, 17 Schirru, 18 Figoli, 19 Tacchinardi, 20, 21 Caia, ...

Sartori alza il muro: 'Arnautovic-Inter Non è sul mercato'. Il Bologna ... Calciomercato.com

Il 19enne segna subito al 2’ e apre la strada al passaggio del turno. Schouten parte in panchina, sarà ceduto al Psv per 15 milioni. “Davide con noi”, ...L'anno scorso lo United, quest'anno l'Inter. Marko Arnautovic scalda sempre il calciomercato del Bologna che però, oggi come allora, ci tiene a ribadire la propria posizione anche in pubblico. Come av ...