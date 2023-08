Sardegna | collisione nave-peschereccio | tre indagati Trovati alcuni resti dello scafo

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 12 agosto 2023) La Guardia costiera di Olbia ha depositato oggi la relazione sullaavvenuta la notte del 10 agosto tra lapasseggeri Moby Sharden e ilAlemax II, al largo della costa di Golfo Aranci, vicino all'isolotto di Capo Figari, nel nord. Il pm della procura di Tempio Pausania avrebbe già iscritto tre persone nel registro degli: i comandanti della Sharden e dele uno degli ufficiali che si trovava sulla plancia della Moby al momento dell'incidente. Continuano intanto le ricerche del marinaio 41enne senegalese disperso in mare. Al momento di Mandi, questo il nome del marinaio, padre di tre bambini che si trovano in Senegal con la moglie, non si hanno tracce. Il mare ieri notte hatuitopezzi ...