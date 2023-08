Saraya fiera di essere ad All In | “Diventerò campionessa a casa mia”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 12 agosto 2023) Durante Rampage,ha sconfitto Skye Blue e ha prenotato un biglietto per All In, PPV storico in programma a fine mese in quel di Londra, al Wembley Stadium. Sarà la prima volta in sette anni che l’ex WWE combatte nel suo paese, essendo lei nata a Norwich, in un incontro titolato che le manca da altrettanti. L’ultima volta risale al 2016, quando l’allora Paige sfidò (uscendo sconfitta) Charlotte in quel di Raw, con in palio l’allora WWE Women’s Championship in WWE. I haven’t wrestled in my home country in around 7/8 years. I haven’t won a championship in 9 years. I was told I would NEVER wrestle again. I’m coming home.. and I’m gonna walk out of Wembley stadium in front of my family and countryman the AEW women’s world champion. pic.twitter.com/aXHtLwzsnz—(@) August 12, 2023 “Non combatto nel mio paese ...