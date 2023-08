Sant' Angelo dei Lombardi | coppia muore investita da un' auto

(Di sabato 12 agosto 2023)dei. Incidente mortale in contrada'Antuono nella tarda serata di venerdì. Due i morti, unadi Nusco che stava attraversando la strada per raggiungere...

Detenzione di armi: arrestato 33enne irpino Disposti dalla Questura, nei Comuni di Avellino edei Lombardi, sono proseguiti negli ultimi giorni i servizi straordinari 'Alto impatto', finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di ...Benevento . Camion dei rifiuti in fiamme al'llaba di oggi alla frazione Panelli dia Cupolo. L'allarme è scattato verso le 5 di questa mattina. Il rogo è divampato mentre l'autocompattatore stava effettuando il consueto giro per la raccolta dei rifiuti nel centro dell'...Vigili del fuoco in azione per domare le fiamme che hanno avvolto un camion che trasportava rifiuti. E' accaduto alle prime luci dell'alba alla frazione Panelli del Comune dia Cupolo (BN). A lanciare l'allarme il conducente del mezzo che si è accorto del fumo e delle fiamme che uscivano dal mezzo in movimento. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma ...

Incidente a Sant'Angelo di Brolo, 50enne precipita con la moto in una scarpata: è in prognosi riservat Giornale di Sicilia

Il marciapiede è ridotto a brandelli in via Ippolito Nievo, al rione Sant’Angelo, a pochi passi da mercato ortofrutticolo coperto di viale Risorgimento. Le mattonelle sono quasi tutte divelte. I ...Sant'Angelo dei Lombardi. Incidente mortale in contrada Sant'Antuono nella tarda serata di venerdì. Due i morti, una coppia di Nusco che stava attraversando la strada per ...