Sangiuliano | “Evento benefico di evocazione storica con Musk”

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – “Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell’antica Roma”. A riferirlo è il ministro della Cultura, Gennaro, che sottolinea: “Stiamo ragionando su come organizzare un grandee di, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

A quale "" si riferisce il "mitico" GennarinoA questo... Un match di combattimento in arti marziali miste (acronimo inglese MMA) tra Musk e Zuckerberg che hanno scelto l'Italia ...Stiamo ragionando su come organizzare un grandebenefico e di evocazione storica, nel ... Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro. 'Sarà anche l'occasione per promuovere ...Il ministro della Cultura Gennaroparla di una lunga e amichevole conversazione con ... Stiamo ragionando su come organizzare un grandebenefico e di evocazione storica, nel rispetto ...

Musk: "Il combattimento con Zuckerberg in una location epica". Sangiuliano: "L'evento non a Roma" RaiNews

La stagione estiva dell'Opera di Roma ha avuto un successo di pubblico che non si registrava dal 2001 con 116mila biglietti venduti ...Il ministro Sangiuliano annuncia che la sfida fra Mark Zuckerberg e Elon Musk si farà in Italia, anche se non al Colosseo.