Samardzic torna a Udine | l’Inter rifiuta un nuovo incontro con l’agente Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 agosto 2023) Nulla di fatto peral, almeno per il momento. Il centrocampista, scrive ladello Sport, èto adopo chehauncon il papà agente. Per il club nerazzurro vale l’accordo raggiunto l’ex agente del centrocampista, Rafaela Pimenta. Lunedì scade l’ultimatum di Marotta. La rosea scrive: “per il momento su Lazarè irremovibile: no a un altrocon il padre e i nuovi rappresentanti del centrocampista tedesco naturalizzato serbo, che da parte sua ha lasciato Milano per fare rientro a. Per il club di viale della Liberazione non è cambiato niente rispetto all’intesa raggiunta con ...