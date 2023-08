Samardzic torna a Udine | l' Inter rifiuta un nuovo incontro con l' agente Gazzetta

(Di sabato 12 agosto 2023) Il centrocampista, scrive ladello Sport, èto adopo che l'hauncon il papà. Per il club nerazzurro vale l'accordo raggiunto l'exdel ...

La rosea scrive: 'L'Inter per il momento su Lazarè irremovibile: no a un altro incontro con il padre e i nuovi rappresentanti del centrocampista tedesco naturalizzato serbo, che da parte ...Nuova svolta nell'affare- Inter: il centrocampista serbo è tornato ad Udine: la trattativa è al momento congelata Nuovo colpo di scena nella trattativa Inter -: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista sarebbe tornato ad Udine. La trattativa al momento è congelata, con il calciatore che si prenderà ancora alcuni giorni per ......die Audero Intanto l'Inter si prepara ad accogliere ufficialmente Lazared ... L'ex Chelsea Barkleyin Premier: è del Luton Town. Male allo United, Weghorst è dell'Hoffenheim. ...

Samardzic torna a Udine, l'Inter rifiuta un nuovo incontro con l ... IlNapolista

Nuova svolta nell’affare Samardzic-Inter: il centrocampista serbo è tornato ad Udine: la trattativa è al momento congelata Nuovo colpo di scena nella trattativa Inter-Samardzic: secondo quanto riporta ...Lazar Samardzic sembra ad un passo dall’Inter. Il giocatore aveva anche completato le visite mediche. Poi, al momento della firma è accaduto il putiferio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Spor ...