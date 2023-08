Samardzic | riapertura dall’entourage all’Inter Incontro fissato

Leggi su inter-news

(Di sabato 12 agosto 2023) Arrivano aggiornamenti direttamente da Udine riguardo la trattativa tra Inter e gli agenti di Lazarper la chiusura definitiva dell’affare. Svolta in positivo. SVOLTA – Non sembra finire la telenovelache dura ormai da due settimane. Lo stop di ieri è stato provocato dal padre, che ha cambiato carte in tavole. Sembra però in queste ore essere arrivata la svolta, perché l’entourage ha aperto ad un nuovoper trovare la quadra definitiva e arrivare alla firma. L’Udinese sta cercando di aiutare l’Inter convincendo il procuratore a chiudere al più presto. fonte: mondoudinese.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...