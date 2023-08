Samardzic | l’Inter è nelle tue mani | unico a poter risolvere la situazione

(Di sabato 12 agosto 2023) Le complicazioni legate al passaggio di Lazaralquando mancavano solo le firme sul contratto rischiano di far saltare un affare praticamente già fatto. L’la, adesso, è il giocatore stesso. SOLUZIONE – Con la discordia sulle commissioni per il padre e gli agenti, il passaggio di Lazaralrischia di saltare, come raccontatoultime ore. Un affare praticamente già fatto, con le visite mediche già svolte, bloccatosi proprio al momento delle firme. Difficile trovare un accordo, vista la fermezza del club sulla sua posizione. Ecco quindi che l’laè ...

...31 Roma, accordo con Paredes 11:27 De Ketelaere verso il sì all'Atalanta 10:43 Dembelé al Psg, è ufficiale 10:01 Bayern, ufficiale'arrivo di Kane 09:16, caos09:14 Al Hilal, ...'improvviso stop all'affare tra, dopo le visite mediche già effettuate, ha fatto storcere il naso a moltiQuando sembrava tutto pronto per la firma del contratto che lo avrebbe legato all'per diversi anni, ...17piazza due colpi, uno in entrata e uno in uscita, sull'esterno sinistro. Dopo il caso Lazar, ancora aperto e in via di sviluppo , il club nerazzurro ha ceduto all'Union Berlino ...