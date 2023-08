Samardzic-Inter | Udinese chiara con il centrocampista | il motivo

Leggi su inter-news

(Di sabato 12 agosto 2023) L’è statacon Lazartedesco naturalizzato serbo a un passo dall’. TWEET – Queste le parole di Alfredo Pedullà su Twitter. “: l’ha chiesto al ragazzo di accettare l’alle condizioni concordate perché non intende oggi prendere in considerazione altre soluzioni“. Fonte: Twitter Alfredo Pedullà-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati