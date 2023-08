Salvini | Conto che non ci siano salari minimi | ma stipendi buoni

(Di sabato 12 agosto 2023) Lucca, 12 agosto 2023 "Io sto lavorando giorno e notte anche ad agosto per aprire cantieri, siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindiche non ci...

... siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindiche non ci siano ... Lo dice Matteo, oggi alla Versiliana, in un punto stampa.Siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindiche non ci siano ... Così il vice premier e ministro Matteo, durante un punto stampa al festival della ...E' quanto ha detto Matteo, oggi alla Versiliana, in un punto stampa. 'Un governo deve ... siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindiche non ci siano ...

Salario minimo, Salvini "Conto su stipendi buoni e lavori buoni" Virgilio

(Agenzia Vista) "Io sto lavorando giorno e notte anche ad agosto per aprire cantieri, siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a ...Dalla riforma della giustizia al ponte sullo stretto di Messina, l’intervento del vicepremier a Marina di Pietrasanta ...