Salvini | Conto che non ci siano salari minimi | ma stipendi buoni

(Di sabato 12 agosto 2023) (Agenzia Vista) Lucca, 12 agosto 2023 "Io sto lavorando giorno e notte anche ad agosto per aprire cantieri, siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindiche non cimae lavoriper milioni di italiani. Il fatto che si andrà a esaurire il reddito di cittadinanza per chi può lavorare sarà un aiuto. Ovviamente bisogna combattere i contratti pirata ma più apro i cantieri e più ci sonodignitosi per i lavoratori italiani". Lo dice Matteo, oggi alla Versiliana, in un punto stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev