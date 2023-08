Salernitana | Sousa chiede rinforzi | 'Iervolino ha promesso di rinforzare la rosa'

...ammette di essere ' obbligato a gestire con molta difficoltà un organico corto' . Consapevole che ' la Ternana battaglierà ', l'allenatore delladà diverse indicazioni di ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraCominciano le partite importanti e i punti adesso pesano. Pauloha un solo attaccante, Botheim, il problema Bohinen, ma non si fascia la testa anzi carica. 'Voglio vedere una squadra ...Dimenticate le cene con De Laurentiis e i mal di pancia dei tifosi che erano pronti a scaricarlo, Paulosi è rimesso a lavorare per lama sta avendo amare sorprese. Domani c'è la ...

Salernitana, Sousa: “Rischio infortuni, siamo contati. Mercato Risponda Iervolino” Mediagol.it

Costretto ad adeguare modulo e strategie in base ai calciatori a disposizione e per nulla contento dell'ennesima settimana senza volti nuovi… Leggi ...StampaTifosi e Granata Card, segnalati diversi disservizi: “Da mesi in attesa della tessera” è quanto denunciato da alcuni tifosi della Salernitana. Inoltre oltre a quanto capitato per la biglietteria ...