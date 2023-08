Salario minimo | Salvini “Conto su stipendi buoni e lavori buoni”

(Di sabato 12 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Io sto lavorando giorno e notte, anche in agosto, per aprire cantieri. Siamo al livellodi disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindiche non ci siano salari minimi maper milioni di italiani. Adesso il fatto che si andrà a esaurire il reddito di cittadinanza per chi può andare a lavorare e non vuole andare a lavorare darà un aiuto. Ovviamente bisogna combattere i contratti pirata”. Così il vice premier e ministro Matteo, durante un punto stampa al festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta. “Mi incuriosisce che Pd e 5S, che parlano di, dicano no a opere pubbliche come il Ponte che porterà 100mila posti di ...

... i partiti di opposizione sfidano l'Esecutivo serrando le fila a difesa del progetto di legge che punta a fissare a 9 euro l'ora il: il testo che hanno sottoscritto (ad eccezione di IV)...Roma, 12 ago. " " "Mi incuriosisce che Pd e 5S, che parlano di, dicano no a opere pubbliche come il Ponte" di Messina "che porterà 100mila posti di lavoro". E' quanto ha detto Matteo Salvini, oggi alla Versiliana, in un punto stampa. "Un governo ...Dopo l' incontro tra le opposizioni e la presidente del Consiglio sul, è stata la stessa Giorgia Meloni ha indicare nel Cnel, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro presieduto da Renato Brunetta , l'ente dal quale dovrà scaturire entro 60 ...

Il salario minimo secondo il Cnel, ecco la proposta Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – “Io sto lavorando giorno e notte, anche in agosto, per aprire cantieri. Siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindi conto che non ci siano salari min ...“Mi incuriosisce che Pd e 5S, che parlano di salario minimo, dicano no a opere pubbliche come il Ponte” di Messina “che porterà 100mila posti di lavoro “. E’ quanto ha detto Matteo Salvini, oggi alla ...