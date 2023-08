Salario minimo | Renzi | Meloni pensa di risolvere il problema con le passerelle d' agosto?

Com'è noto, la Meloni (nel senso della Presidente del Consiglio), in merito alorario: ha buttato la palla in tribuna. La stessa cosa ha fatto riguardo la questione delle spiagge messe a bando per le concessioni del Lidi balneari. Ebbene, "con il permesso della ...... tranne noi di Italia Viva, a discutere della legge sul. Sapete come è finita Zero, nulla di fatto. Anzi: la presidente del Consiglio ha detto 'daremo incarico al Cnel di studiare una ..."Mi incuriosisce che Pd e 5S, che parlano di, dicano no a opere pubbliche come il Ponte che porterà 100mila posti di lavoro", ha aggiunto. Quanto alla tassa sugli extraprofitti delle ...

Il salario minimo secondo il Cnel, ecco la proposta Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) "L'Italia ha le tasse sul lavoro tra le più alte d'Europa, ma gli stipendi fra i più bassi. Davvero la Meloni pensa che per ...Il leader di Azione: «Pronti a correggere la nostra proposta. Banche, la norma scritta da chi non ha mai lavorato un'ora in un'azienda privata. Con Renzi storia finita». L'ipotesi di un nuovo simbolo ...