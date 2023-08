Salario minimo | quando Fratelli d’Italia lo propose nel 2019

... che hanno sottoscritto la proposta di legge sul. Alle forze di minoranza la presidente del Consiglio propone di coinvolgere il Cnel, guidato da Renato Brunetta, per portare avanti un ...ROMA - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulprende tempo e tira in ballo il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro guidato dall'ex ministro Renato Brunetta : "Avrà sessanta giorni di tempo per elaborare una proposta e ...Otto articoli e un unico obiettivo: istituire unlegale sotto il quale non è più lavoro ma sfruttamento . La proposta di legge "Disposizioni per l'istituzione del" è stata depositata in Parlamento e a firmarla sono ...

Salario minimo, Meloni: 60 giorni di tempo, coinvolgere le parti sociali e il Cnel. Conte e Schlein: ... Il Sole 24 ORE

Roma, 11 ago. (askanews) - "Siamo venuti qua aspettandoci delle novità dal governo" ma "Putroppo non è arrivata nessuna risposta e nessuna proposta alternativa". Lo ha detto al segretaria dem Elly Sch ...Roma, 11 ago. (askanews) - "Oggi non c'è stata nessuna controproposta" dal governo Meloni sul salario minimo. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, uscendo dall'incontro a palazzo Chigi. Conte ha sot ...