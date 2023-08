Salario minimo | Pd e M5S oltre il ridicolo | non hanno mai mosso un dito quando erano al governo

Discutiamo su un modello diche non pesi sulle tasche dei cittadini, certamente. E lavoriamo sulla proposta Cisl, a prima firma Renzi, di partecipazione agli utili aziendali per i ...E' quanto si apprende in ambienti parlamentari DemNulla di diverso rispetto al reddito di cittadinanza e il. Non emergono proposte diverse'. Il campo largo ci riprova: Conte atteso alla Festa dell'Unità dem Cacciari fa poi notare un'...

Cos’è il Cnel, l’organo di consulenza sul salario minimo presieduto da Brunetta Corriere della Sera

Difficilmente un’indicazione nata dal confronto tra gli attori sociali potrebbe essere ignorata e non avere il sostegno di un’ampia maggioranza in Parlamento ...Il Partito democratico raccoglierà le firme a sostegno della proposta di legge sul salario minimo sostenuta dalle opposizioni nei banchetti che verranno allestiti in tutte le feste di partito. E' ...