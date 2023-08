Salario minimo | pareri distanti | Meloni | “Ho proposto un confronto ampio”

(Di sabato 12 agosto 2023) Si è concluso dopo circa due ore l’incontro a Palazzo Chigi sultra la premier Giorgiae i leader dell’opposizione. M5s, Pd, Avs, Azione e +Europa hanno messo sul tavolo la loro proposta unitaria per una retribuzione minima per ogni singolo lavoratore di 9 euro l’ora, la stessa che peròaveva L'articolo proviene da Il Difforme.

Un confronto celere, da concludersi in 60 giorni con una proposta concreta sul tema del 'lavoro povero', non solo sul. Con questo metodo e una tabella di marcia certa, possiamo ..." Voglio essere chiaro: su questo tema, il M5S non fa compromessi al ribasso in cui si spacca la platea dei quasi 4 milioni di lavoratori che aspettano illegale. Le proposte che abbiamo letto qua e là, penso a quelle di Forza Italia o della Lega, non risolvono il problema del lavoro povero. Anzi, in alcuni casi rischiano di peggiorare ...Poi, il governo Meloni è riuscito nello stesso tempo a togliere il reddito di cittadinanza, ad esprimere contrarietà ale a ripristinare il vitalizio che era stato tagliato nel 2018 ...

La segretaria del Partito democratico dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra opposizioni e Giorgia Meloni Opposizioni e governo rimangono distanti sul salario minimo. I partiti di minoranza avevano messo ...In occasione dell’incontro fra Governo e opposizioni che si è tenuto ieri sul tema del salario minimo, The Adecco Group evidenzia i ...