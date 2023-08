Salario minimo | Paita IV | “Sarebbe un aumento di tasse”

Leggi su notizie

(Di sabato 12 agosto 2023) Riguardo il tema del, per Raffaella, coordinatrice di Iv, il luogo in cui discutere di norme è il Parlamento, poi spiega il perché il suo partito si è sfilato dalla discussione. A suo avviso, l’eventuale introduzione del“si tradurrebbe in undelle”. Mentre al contrario, il partito guidato da Matteo Renzi apre “alla partecipazione agli utili aziendali per i lavoratori”, altra proposta del governo presieduto da Giorgia Meloni. (Ansa)La senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaellaha spiegato, in un’intervista pubblicata sul Giornale, le alternative suldell’unnica forza politica d’opposizione che ha deciso di sfilarsi dal vertice a ...