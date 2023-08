Salario minimo | Meloni style | “Confronto serio” Ma Conte straparla di bluff | palle e firme… video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 agosto 2023) “Sono soddisfatta del, è stato rispettoso e costruttivo. Primo perché c’è una base comune dalla quale partire: tutti condividiamo la finalità di tutelare i lavoratori e chiudere una lunghissima era di salari bassi che oggi sono ‘sforbiciati’ dall’inflazione”. Lo stile-, nel day after del vertice di Palazzo Chigi sul, è soft, misurato, propositivo, a differenza delle opposizioni che già ieri sera, in tv, parlavano di “” e “in tribuna”, conche annuncia raccolte di firme e petizioni popolari. Il premier, invece, sembra credere ale detta un’agenda di stretto giro, due mesi al massimo per una bozza bipartisan sul lavoro., gli obiettivi della ...