Salario minimo | la premier | lavoriamo con il Cnel e si dà 2 mesi Gelo delle opposizioni

(Di sabato 12 agosto 2023) Meloni:con ila un ragionamento collettivo sul lavoro povero. Conte non ci sta: «Hanno buttato la palla in tribuna». Schlein: «La nostra è una proposta chiara la loro no». Calenda resta ottimista: «Primo passo, nessuno ha chiuso la porta»

Riecco il Cnel. Dopo aver schivato la scure renziane del referendum costituzionale del 2016, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ritorna al centro del dibattito grazie al. O meglio: come conseguenza dell'attendismo di Giorgia Meloni sulla proposta delle opposizioni. L'idea della premier è quella di incaricarlo per "l'elaborazione di una possibile legge ...Con questa bussola ci siamo confrontati ieri a Palazzo Chigi con i rappresentanti dei partiti dell'opposizione sulla loro proposta di. Credo sia un segno di grande rispetto e lo dico ..."Il Cnel convochi le parti sociali rappresentate nel Consiglio, e anche quelle non rappresentate, per definire il, in alcuni settori e per i livelli più bassi che, a causa dell'inflazione, risultano inadeguati. Il presidente Renato Brunetta sia promotore di un importante accordo interconfederale ...

IL COMMENTO. Dopo le due ore dell’incontro di ieri a Palazzo Chigi, è davvero improbabile che il governo e le opposizioni riescano nei prossimi mesi a trovare una posizione comune sul cosiddetto «sala ...(Lapresse) Un confronto da concludersi in 60 giorni e con la mediazione del Cnel. Sul salario minimo Giorgia Meloni prende tempo, dopo il vertice ...