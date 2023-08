Salario Minimo | Foti FdI colpisce Schlein | “Finalmente è scesa da Marte”

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilsembrerebbe essere stato sostanzialmente sconfitto e Tommaso, in un’intervista al Foglio, ha lanciato una stoccata allaProseguono le diatribe tra opposizione e maggioranza, in merito ale, mentre il governo si è preso 60 giorni per trovare un’alternativa alla proposta portata avanti dall’opposizione, Tommaso, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha detto la sua sulla vicenda. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso(Ansa Foto) Notizie.comL’esponente del centro-destra ha messo l’accento sull’incoerenza di una sinistra, che, secondo lui, avrebbe potuto pensare prima, quando era al governo, ad un provvedimento per alzare i salari minimi. La frecciatina alla ...

"In Italia gli stipendi sono in calo da 30 anni, aumentano invece i costi della vita, la precarietà, le delocalizzazioni, cosa serveper legge a 10 euro l'ora per legge!".La mancanza delè un'indecenza ed è tutta colpa del governo di destra. L'opposizione ha le idee chiarissime in merito: dipendesse da lei risolverebbe il problema in mezza giornata, del ...Nell'incontro a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni , Matteo Salvini e Antonio Tajani bocciano la richiesta dell'opposizione e rilanciano sulla contrattazione. Poi il premier propone una mediazione al Cnel ...

Il salario minimo secondo il Cnel, ecco la proposta Agenzia ANSA

Gli ultimi rincari sono quelli delle tariffe telefoniche. Ma aumentano anche raccomandate e servizi postali, spesa, trasporti, affitti. Per pensioni, assegni di mantenimento, Tfr esistono dei paracadu ...Proprio ieri Governo e opposizione si sono incontrate per le valutazioni sul salario minimo. Bombardieri si dice molto soddisfatto del dialogo che ...