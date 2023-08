Salario minimo | Catalfo M5S | ‘con Meloni incontro inconcludente | serve soglia legale

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “è stato un. Su un tema così rilevante, che interessa 3,6 milioni di lavoratori, dal governo non abbiamo ascoltato alcuna proposta se non quella di coinvolgere il Cnel. Non mi pare ci fosse, da parte della presidente del Consiglio, la giusta conoscenza della nostra pdl. Le abbiamo ribadito i contenuti del testo, che punta a rafforzare la contrattazione collettiva ‘sana” e a fissare unaminima inderogabile di 9 euro lordi l’ora laddove il trattamento economicoprevisto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sia inferiore. Se non interviene come hanno fatto Germania e Francia la situazione nel nostro Paese non migliorerà”. Lo ha detto l’ex ministra del Lavoro Nunzia ...

Leggi anche Temptation Island, Meloni seduce la sinistra ma sultiene in pugno Schlein, Conte e compagni Elly, Nicola e Giuseppi: matrimonio a tre punte La bandierina del...... - Come si può non identificare un rovesciamento delle parti il presentare la possibile introduzione di uncome un elemento regressivo (peraltro già presente sotto varia forma in quasi ......delle Camere e del Governo" e "ha iniziativa legislativa" Si è un po' trasformato in una Pasqua fuori stagione l'incontro a Palazzo Chigi fra Giorgia Meloni e le opposizioni suldi 9 ...

Il salario minimo che sta facendo discutere la politica italiana è previsto in 22 Paesi su 27 dell’Unione Europea. Anche Cipro ha deciso di adottare l’indicazione di una soglia minima per le ...Sessanta giorni, di qui alla manovra, per trovare "soluzioni efficaci", e "insieme". Giorgia Meloni prende tempo - e si prende la scena - sul salario minimo, che per lei non risolve affatto il ...