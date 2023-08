Salario Minimo | Borghi Iv duro | “Un’inutile passerella mediatica”

(Di sabato 12 agosto 2023) Dopo il sostanziale rifiuto di Giorgia Meloni sul, Enricoha commentato la posizione di Italia Viva e le circostanze politiche della proposta. La battaglia sulha caratterizzato le ultime settimane, nelle quali un’opposizione stranamente compatta, ad eccezione di Italia Viva, ha tentato di far sentire la propria sulla questione. Enrico, Notizie.com (IMAGOECONOMICA)Ora, dopo la prevedibile risposta negativa della maggioranza, Enrico, senatore di Italia Viva, ha commentato la proposta e lo scenario politico in cui questa è stata portata avanti. Una proposta comeha messo l’accento sulle dinamiche politiche coinvolte nella proposta del ...

Sessanta giorni, di qui alla manovra, per trovare "soluzioni efficaci", e "insieme". Giorgia Meloni prende tempo - e si prende la scena - sul, che per lei non risolve affatto il problema dei bassi salari e del lavoro povero. E davanti alle opposizioni, che si presentano per la prima volta unite a Palazzo Chigi per affrontare ...Si è chiuso con un nulla di fatto il vertice tra governo e opposizioni suldurato circa due ore a Palazzo Chigi. "Sostanzialmente - sintetizzano le opposizioni - ognuno resta sulle proprie posizioni. Palla al centro". Ma ora la via del dialogo è aperta. All'...Nella missiva ha fatto sapere di essere rimasto soddisfatto dal faccia a faccia con i rappresentanti dei partiti delle opposizioni sulla proposta di: " Credo sia un segno di grande ...

Maria Cecilia Guerra racconta in un’intervista con Fanpage.it come è andato il tavolo con il governo sul salario minimo, cosa pensa del coinvolgimento del Cnel e in che modo la raccolta firme può ...Durante l'incontro tra governo e opposizioni sul salario minimo, la premier Meloni prende tempo per trovare «soluzioni efficaci».