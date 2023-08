Salario minimo | Barzotti M5S | ' da governo zero idee | ora petizione popolare su nostra pdl'

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - A breve "partirà una raccolta firme che promuoverà unasullaproposta di legge" per il. "Alla ripresa dei lavori parlamentari ci sarà sul tavolo anche la posizione dei cittadini. Il nostro obiettivo è risolvere questo problema concretamente, non sventolare una bandierina ideologica” Lo ha detto la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentinain un'intervista alla Notizia.

: siete favorevoli all'introduzione Questo è il sondaggio che Money.it ha voluto proporre ai suoi lettori. L'apertura della premier Meloni sul tema delgarantito ...Un confronto celere (...) in 60 giorni con una proposta concreta sul tema del lavoro povero,non solo sul". Così la premier Meloni al Corsera, all'indomani dell'incontro con i leader ...( Il Giornale ) Meloni apre sul, imminente l'incontro con tutto il centro sinistra unito ad esclusione di Renzi; tutti insieme sostengono la proposta dei 9 l'ora di...

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – A breve “partirà una raccolta firme che promuoverà una petizione sulla nostra proposta di legge” per il salario minimo. “Alla ripresa dei lavori parlamentari ci sarà sul ta ...Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “È stato un incontro inconcludente. Su un tema così rilevante, che interessa 3,6 milioni di lavoratori, dal governo non abbiamo ascoltato alcuna proposta se non quella di c ...