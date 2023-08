Rybakina-Samsonova stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

(Di sabato 12 agosto 2023) Elenase la vedrà contro Liudmilanella seconda semifinale del WTA 1000 di(Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Si prospetta un match all’insegna della stanchezza. La kazaka, infatti, ha sbrigato a notte fonda il proprio impegno di quarti di finale contro la russa Daria Kasatkina, arresasi soltanto al tie-break decisivo e dopo tre ore e mezza di battaglia. Davanti a lei adesso c’è un’altra sovietica, che nell’arco di una giornata ha fatto fuori in un colpo solo prima la bielorussa Aryna Sabalenka e poi l’elvetica Belinda Bencic.si trova in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti, entrambi andati in scena in condizioni veloci. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, saràa partire ...

Quarti di finale: Liudmila(Rus, 15) b. Belinda Bencic (Sui, 12) 6 - 4 6 - 4; Elena(Kaz, 3) b. Daria Kasatkina (Rus, 10) 5 - 7 7 - 5 7 - 6 (8). - foto LivePhotoSport - . pdm/red ......Vondrousova vs Siniakova (WC) Naef vs Potapova Stephens vs Cocciaretto (6) Garcia BYE (4)BYE Ostapenko vs Pliskova (Q) vs Kostyuk (Q) vs (13) Bencic (9) Kvitova vs Blinkova (Q) vs...COURT CENTRAL Ore 18:30 - (1) Swiatek vs (4) Pegula Ore 00:00 - (3)vs (15)

Tante sorprese nella notte canadese, non solo a Toronto ma anche nel Wta 1000 di Montreal dove è stato fatale il match recuperato alla numero due al mondo Aryna Sabalenka. La bielorussa doveva ...Niente da fare per Belinda Bencic (Wta 13). La tennista rossocrociata si è infatti inchinata a Liudmila Samsonova (Wta 18) nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Montréal.