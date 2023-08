Ryanair parla di regole ? Ecco tutte le volte in cui le ha già infrante

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Mentre l'Enac - autorità di vigilanza sull'aviazione civile chiarisce che l'algoritmo che ha gonfiato le tariffe aeree fino al 200% sul prezzo medio esiste, non si spegne la polemica innescata dalle dichiarazioni del ceo disul provvedimento del governo volto a limitare il rincaro dei biglietti. Alle accuse dell'amministratore delegato della ex low cost, Eddie Wilson, che ha preannunciato un ricorso alla Commissione Ue, replica direttamente il ministro Urso: «Il mercato non è il far west». E sempre l'Enac, ricorda che quello italiano è un mercato che fa gola e qualora il vettore irlandese dovesse decidere di lasciarlo, ci saranno altri operatori pronti a prendere il suo posto. L'altroieri l'ad diaveva rilasciato dichiarazioni durissime contro le misure varate dall'esecutivo nel Decreto asset, che è stato firmato ed emanato ...