Russia | caccia precipita | morti i due piloti – Video

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Un aereo militare Su-30 insi è schiantato durante un volo di addestramento in una zona deserta nella regione di Kaliningrad. Il pilota e il copilota sono, rende noto l'agenzia Ria Novosti. Il ministero della Difesa russo ha citato, come causa della tragedia, un malfunzionamento tecnico. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

l'addestramento su suolo USA dei piloti ucraini che guidano iF - 16, forniti dalla NATO a Kiev nella lotta contro la. Lo ha spiegato venerdì la Casa Bianca . Parliamo di un processo ......Independent riferisce dell'intercettazione di uno dei quattro missili Kh - 47 Kinzhal che la...militari e i giovani piloti che avrebbero dovuto seguire un corso di addestramento sui...

La Casa Bianca annuncia la disponibilità ad addestrare i piloti delle forze armate ucraine a pilotare i caccia F-16 negli Stati Uniti ...Un aereo da guerra russo si è schiantato durante una missione di addestramento nell'exclave baltica di Kaliningrad, confinante con Polonia e Lituania, paesi Nato. I due piloti a bordo sono morti. “L'a ...