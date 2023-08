Il Liga 2 il Valladolid ha esordito battendo il Gijon (2 - 0). Negli spogliatoi il più soddisfatto sembra, proprietario del club, che si è congratulato con i suoi giocatori: 'Questo è il modo giusto per iniziare una ...... 'Sono moltodi far parte del Bayern. Sono in uno dei club più grandi del mondo e ho sempre ... Meglio solo Cristiano: tanti altri volti noti (alcuni presenti più volte) nella top 20 ...Gli ho detto di piantarla e di esseredelle sue qualità. Lo spogliatoio è importante. In ... Mi sono guadagnato il rispetto di campioni come Maradona ee delle istituzioni . Dopo il ...

Ronaldo felice, il Valladolid parte con un 2-0 La Gazzetta dello Sport

Simone Inzaghi incontra Cristiano Ronaldo a bordo dello yacht del portoghese, che l’allenatore dell'Inter ha visto in lontananza ...Il campione ingaggiato da Riad esulta con il gesto che gli ha dettato la fede ma che suona come uno schiaffo in faccia al potere islamico che non tollera pubbliche manifestazioni di fedi (altrui) ...