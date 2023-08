Roma | triplete sul mercato per Mourinho | Renato Sanches | Leandro Paredes e Duvan Zapata

La, sentita la quotazione alta, si è subito tirata indietro puntando su Duvan Zapata che l'...ben lieta di riavere Arnautovic dopo anni (l'austriaco 18enne era in rosa ai tempi delcon ...... che già era nella rosa nerazzurro ai tempi del, sembra la soluzione praticabile se il ...cileno sarebbe felicissimo di tornare a Milano (ma attenti a un'odffensiva last minute della) , ...Nato anel 2006 e attaccante come il papà, Hugo giocava in Francia nel Thonon. La Juventus dal ... Figlio di Dejan, uno dei protagonisti del, Filip è tornato in nerazzurro dopo l'...

Inter, Zanetti: “Conoscere Mourinho mi ha scioccato” Calcio in Pillole

La Roma torna all'Arena Kombetare Shqiptare e Futbollit di Tirana, dove il 25 maggio 2022 vinse la Conference League battendo in finale il Feyenoord. Sabato sera i giallorossi hanno sconfitto in amich ...Si alza il sipario sulla nuova stagione del campionato arabo: debutto per l'ex Roma, subito show dell'ex Liverpool ...