Roma | sul mercato grande ritardo a pochi giorni dal via della Serie A

Leggi su 11contro11

(Di sabato 12 agosto 2023) Ladopo un Giugno importante in chiave, in cui ha ufficializzato i tesseramenti di N’Dicka e Aouar, ceduto vari esuberi e giovani per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, è ora insugli ultimi acquisti. A mancare, infatti, adal via del campionato sono alcune pedine fondamentali nello scacchiere tattico dei Giallorossi. Nelle idee di mister Mourinho, infatti, mancano ancora 4 giocatori almeno: un centrale difensivo al posto di Ibanez, una mezzala e due punte. La mancanza più evidente è proprio quella degli attaccanti, dunque, è lì che la proprietàdeve operare il maggior sforzo. Assimidal via, infatti, come attaccante c’è solo Belotti dato che Abraham sarà out ...