Roma | Sanches e Paredes non convocati per la prima del Psg

Renatoe Leandro Paredes sono sempre più vicini a indossare la maglia dellanella prossima stagione. I due centrocampisti, al momento ancora del Paris Saint - Germain , nono sono stati convocati ......accostato allacome probabile sostituto di Matic in caso di trasferimento al Rennes . La trattativa per il centrocampista argentino risulta in fase avanzata ma, così come per, manca ......club con il PSG che non ha ancora dato il via libera alla cessione (così come per Renato). ... Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 12 agosto 2023

I due centrocampisiti vicini all'arrivo in giallorosso non saranno a disposizione di Luis Enrique per l'esordio in campionato ...La vicenda Matic in casa Roma sta destando parecchio caos. Il club giallorosso è molto irritato col centrocampista, che senza consultare la dirigenza si è accordato col Rennes per un contratto biennal ...