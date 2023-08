Roma Prima la droga | poi la stupra e riprende tutto con il cellulare | incubo per una 20enne

(Di sabato 12 agosto 2023)– I Carabinieri del Nucleo Investigativo di, a conclusione di attività d’indagine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica capitolina nei confronti del cittadino ecuadoregno M.M.E.D., classe 1995, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata e continuata e di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Le indagini sono scaturite dalla denuncia della vittima, una ventenne di origini sudamericane: l’uomo in almeno due distinte occasioni, dopo averle somministrato ripetutamente sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti all’interno di locali pubblici della Capitale, approfittando del suo stato di incoscienza, l’avrebbe sottoposta a reiterati atti ...

