Roma | Matic va al Rennes Contatti con Paredes

(Di sabato 12 agosto 2023) Nemanjalascia la. Il centrocampista serbo classe ’88, arrivato nella capitale la scorsa estate, è pronto ad unirsi alper 3 milioni di euro bonus compresi. Secondo quanto riporta Sky Sport, si erano incrinati i rapporti tra l’ex United e l’allenatore José Mourinho. I motivi del calciatore sono personali, non economici: il serbo nei due anni in Francia prenderà più o meno la stessa cifra che avrebbe percepito rimanendo in giallorosso. La prima scelta dellaè un ex: Leandro. Si sta cercando l’intesa con il Paris Saint Germain, con cui si tratta anche il possibile arrivo di Renato Sanches. SportFace.

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Nemanja Matic saluta la Roma. È fatta per il suo passaggio al Rennes, con l'operazione che si chiude a titolo definitivo per 3 milioni di euro bonus inclusi. Il calciatore, che ...Mourinho conferma la difesa a tre e le due punte, con Belotti centravanti e il compagno El Shaarawy più libero di agire intorno all'attaccante bergamasco. Al centro agiranno Bove e Aouar ai lati di ...