Roma | l’innesto sul calciomercato è triplo | arriva anche l’attaccante | che coppia con Dybala!

(Di sabato 12 agosto 2023) E’ una giornata di acquisti in casa, addirittura tre. Dopo la cessione di Matic al Rennes, il club giallorosso ha quasi chiuso l’arrivo di tre calciatori: due centrocampisti e un attaccante. Per la mediana sono ai dettagli le trattative con il Psg per Renato Ss e Parades, in attacco è vicinissimo l’arrivo di Duvan Zapata, in campo nell’amichevole contro la Juventus. L’intesa di massima con l’Atalanta è stata raggiunta in prestito oneroso a 3 milioni di euro più 7 milioni per il riscatto. I giallorossi sono in emergenza in attacco e l’arrivo del colombiano rappresenta una prima garanzia per Mourinho, in attesa del rientro dall’infortunio di Abraham. L’ex Udinese è destinato a giocare titolare incon Paulo Dybala. LeggiSERIE A Serie A, tris di nomi caldi: Colombo, ...