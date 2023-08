- Dopo la dolorosa partenza di Matic , che ha deciso di trasferirsi al Rennes lasciando delusi i tifosi , lalavora per sostituirlo e rinforzare con una doppia operazione il centrocampo di José Mourinho , al quale cercherà di consegnare anche l'atalantino Duvan Zapata per ...Dopo l'addio di Matic direzione Rennes , lasi concentra sulle entrate. Giorni decisivi per l'attaccante da regalare a José Mourinho e per ... tutte le ufficialità Doppio colpo Genoa:De ...Nel pomeriggio di sabato 12 agosto si sono celebrati i funerali nella Chiesa degli Artisti, a. ...spiegato perché la corona inviata dal sindaco Gualtieri, così come i cuscini mandati dalle ...

Roma, ecco la doppia operazione: quando si può chiudere per Sanches e Paredes Corriere dello Sport

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato della Roma: c’è l’annuncio dell’allenatore. Ecco cosa sta succedendo. C’è fibrillazione in casa Roma per quanto riguarda questo calciomercato 2023. La sessione ...Si comincia con le presentazioni dei nuovi acquisti della Lazio. Il primo, Castellanos, ha parlato per la prima volta in una lunga intervista ai canali del club partendo dal principio: ...