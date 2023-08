Roma | domani il giorno di Paredes e Renato Sanches

(Di sabato 12 agosto 2023) Lapotrebbe chiudere già entroper: nuova linfa nel centrocampo giallorosso Laè pronta a chiudere un doppio colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi sarebbero pronti a chiudere sia per Leandroche per. Risolto il centrocampo, lapotrà così concentrarsi alla ricerca di un attaccante, cruccio del mercato giallorosso.

L'attaccante argentino è sbarcato anel primo pomeriggio poi ha raggiunto Firenze dove si è sottoposto alle visite mediche che completerà. Firmerà un contratto fino al 2028, mentre Rocco ...... prosegue, "sia per il pomeriggio di oggi che per, comunque, è previsto il bollino rosso" . ... Si segnala inoltre "traffico in uscita daverso Sud" , mentre sono previste "tre ore di attesa ...Bollino nero anche, dalle ore 14 alle 22, e lunedì 14 agosto, dalle 17 alle 19. Traffico ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti trae le ...

Michela Murgia, domani i funerali religiosi a Roma: il testamento e la ... Open

L’Atalanta chiede 3 milioni per il prestito oneroso di Zapata, la Roma proverà a chiudere a 2 milioni milioni per il prestito più 7 per il riscatto dell'attaccante colombiano. Prima, però, l'Atalanta ...Ultima amichevole per i giallorossi di Josè Mourinho, che questa sera si ritroveranno a Tirana per preparare al meglio la sfida di domenica prossima contro la Salernitana. Il tecnico portoghese è ...