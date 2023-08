Roma | da Zapata all’ipotesi Lukaku | continua il rebus attaccante

(Di sabato 12 agosto 2023) A meno di 20 giorni alla chiusura della finestra estiva di mercato non è stato ancora risolto ilin casa. Tiago Pinto, infatti, stando a cercare il giusto rinforzo nel reparto avanzato per sopperire all’infortunio di Abraham. Con Scamacca approdato all’Atalanta e l’arrivo di Morata che sembra sempre più complicato, il L'articolo proviene da Il Difforme.

I rossoneri guardano al centrale del Norwich Omobamidele, Mourinho aspettae su Zaniolo il Galatasaray tiene duro... Il riassunto delle notizie più importanti della giornata di calciomercatoOre 9:18 - Laè ormai vicina a chiudere l'operazione Duvan. L'Atalanta ha aperto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al verificarsi ...Così intanto Tiago Pinto si sta cautelando con Duvan, che in queste ore - come vi abbiamo ... Matic (LaPresse) - calciomercato.itMa da sbrogliare per lac'è anche la matassa piuttosto ...

Roma, accordo con l'Atalanta per Zapata: le cifre della trattiva Fantacalcio ®

La Roma alle prese con la questione Matic, tentato dal trasferimento al Rennes: il serbo oggi non è partito per Tirana con la squadra ...L'interesse per Luis Muriel non mostra segni di rallentamento, si legge sul sito tuttoatalanta.com, e sono quattro i club principali proveranno ad aggiudicarsi ...