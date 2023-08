(Di sabato 12 agosto 2023), 12 ago. (Adnkronos) - Trambusto la scorsa notte in via Mattia Battistini, a, nei pressifermatapolitana dove un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica e senza alcun motivo, ha iniziato a creare problemi al personale addetto alla vigilanza privata, impedendo di chiudere i cancellistazione alla prevista ora di. E' stato dato l'allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i CarabinieriStazione diMontespaccato. All'arrivo dei militari, l'uomo si è scagliato contro di loro prima verbalmente insultandoli, poi colpendoli con calci e pugni. I Carabinieri, che hanno riportato lievi contusioni, sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un 55enne romeno, senza fissa dimora,...

Roma: cerca di impedire la chiusura della Metro, poi aggredisce i Cc, arrestato La Sicilia

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Trambusto la scorsa notte in via Mattia Battistini, a Roma, nei pressi della fermata metropolitana dove un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica e senza alcun ...