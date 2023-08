Roma | cerca di impedire la chiusura della Metro | poi aggredisce i Cc | arrestato

(Di sabato 12 agosto 2023), 12 ago. (Adnkronos) – Trambusto la scorsa notte in via Mattia Battistini, a, nei pressifermatapolitana dove un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica e senza alcun motivo, ha iniziato a creare problemi al personale addetto alla vigilanza privata, impedendo di chiudere i cancellistazione alla prevista ora di. E’ stato dato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i CarabinieriStazione diMontespaccato. All’arrivo dei militari, l’uomo si è scagliato contro di loro prima verbalmente insultandoli, poi colpendoli con calci e pugni. I Carabinieri, che hanno riportato lievi contusioni, sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un 55enne romeno, senza fissa dimora,...

Il racconto di un'umanità sola e tragica, indi conforto, in unaassediata da un caldo inarrestabile e da un virus aggressivo. In questa cornice quasi apocalittica si intrecciano le vite ...... insidiata da musulmani e orientali, che pure si fanno preferire agli apostati delle Chiese di,... a cominciare dalla Cina incombente, che proprio dalla guerra russadi trarre i massimi ...... Mark Zuckerberg ed Elon Musk, siuna location epica: e cosa c'è di più epico dell'Arena di ... Tutto nell'inquadratura della fotocamera sarà ispirato all'antica, quindi niente di moderno'. ...

Roma: cerca di impedire la chiusura della Metro, poi aggredisce i Cc ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Colpo di pistola poco dopo le 22 di ieri in via Antonimina, zona Anagnina-Tuscolano, alla periferia di Roma. A sparare un agente di polizia, intervenuto… Leggi ...Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Trambusto la scorsa notte in via Mattia Battistini, a Roma, nei pressi della fermata metropolitana dove un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica e senza alcun ...