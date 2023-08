Roma a Tirana | stasera stadio pieno | il merito è di Mourinho

(Di sabato 12 agosto 2023) Lascenderà in campoper l' ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato : i giallorossi affronteranno il Partizani. Grande attesa per il ritorno del club di ...

Lascenderà in campo stasera aper l' ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato : i giallorossi affronteranno il Partizani. Grande attesa per il ritorno del club di ...Alle prese con il caso Matic, che non parteciperà all'amichevole di, lasi muove per l'eventuale sostituto: Paredes nel mirinoNemanja Matic, alle prese con qualche problema fisico, non si allena da giorni. E, quasi contestualmente, sono iniziate a ...La partita Partizanidi Sabato 12 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida come Amichevole per Club- Sabato 12 agosto, alla ...

Partizani Tirana-Roma, dove vederla in tv Corriere dello Sport

I giallorossi impegnati stasera contro il Partizani Tirana per l'ultima amichevole pre campionato. Grande attesa intorno al tecnico portoghese ...L'ultimo test e poi si comincia. Oggi la Roma scenderà in campo nella Kombetare Arena di Tirana alla ricerca delle ultime indicazioni utili per il debutto stagionale del 20 agosto contro… Leggi ...