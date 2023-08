Rocchi annuncia | “Razzismo? Arbitri fermeranno gioco”

Di questo e dell'atteggiamento anche degli arbitri ha parlato proprio il designatore italiano dei fischietti Gianlucadurante l'incontro con tutti i direttori di gare tenutosi a Cascia prima ...'Con le buone sempre e con le cattive quando serve' gli arbitri devono farsi rispettare. Lo ha chiesto al suo gruppo di direttori di gara il designatore Gianluca, al termine del raduno di Cascia. 'Deve essere preoccupato chi vi sfiora - ha aggiunto - . Mi sono stufato di vedere certe scene'. 'Ora si fa sul serio - ha sostenuto il designatore rivolto ai ...Nuovo progetto pure al Csi Recanati, il qualediversi ingressi: i portieri Daudi Malek (... Prende forma invece la nuova Robur: Emanuele Trillini (portiere ex Petriolo), Daniele(...

Rocchi annuncia: "Tolleranza zero per il razzismo: fermeremo le partite" Corriere dello Sport

Il designatore vuole fermezza al primo segnale dagli spalti: "Fermare subito la gara per attirare l'attenzione. Certe cose nel calcio italiano non sono più tollerabili" ...1 minuto per la lettura CASCIA (ITALPRESS) – Tolleranza zero contro il razzismo. Nel giorno conclusivo del raduno dell’Aia a Cascia, il designatore Gianluca Rocchi è categorico: “Noi bloccheremo la pa ...