Robbie Williams dimagrito 12 chili | il cantante soffre di dismorfia

Leggi su dilei

(Di sabato 12 agosto 2023)ha parlato per la prima volta della malattia di cuida quando era adolescente: la. L’artista britannico ha condiviso su Instagram alcune foto in cui mostra la sua nuova immagine: il 49enne ha perso oltre 12. È praticamente un’altra persona dai tempi in cui è diventato popolare con i Take That.più di 12: la confessione “Sull’immagine che ho del mio corpo e del disprezzo che provo per me stesso potrei scrivere un libro”, ha scrittosu Instagram. Il post in questione conteneva un disegno di due figure stilizzate con scritto sopra: “Il mio peso ideale è che le persone si preoccupano per me”. La popstar ha perso negli ...