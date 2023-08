Ritrovata la ragazzina scomparsa a Bari | sta bene

E' stataladi 12 anni scomparsa da giovedì scorso mentre era a Bari con la mamma per degli acquisti. Lo ha reso noto Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno, paese di residenza della ...... scomparsa dal 10 agosto a Bari dove era andata con la madre per fare shopping, è stata... La 12enne, che a settembre inizierà la terza media, è stata descritta come unadal "..." Gabriela è stata trovata ". Così il sindaco di Carovigno , in provincia di Brindisi, Massimo Lanzilotti , sulla sua pagina Facebook, questa sera ha fatto sapere che ladi 12 anni, residente a Carovigno, e scomparsa a Bari lo scorso giovedì mattina, è stata trovata. " Grazie alle forze dell'ordine e a tutti voi ", ha scritto il primo cittadino che questa ...

