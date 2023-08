Rissa tra extracomunitari in piazza Amico | arrestato marocchino ricercato

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21.30 circa, gli operatori della Questura giungevano in piazza Malatesta dove era giunta segnalazione di unatre giovani, due tunisini di 19 e 20 anni, ed un italiano di 20 anni. L'alterco nasceva perché uno dei tre giovani si era impossessato di circa 70euro, corrispettivo per il pagamento di una ...Dunque pienamente legittimato; dunque, nel botta e risposta a distanzalui, che, quanto meno, ... Tentando di non infierire sulla, da cui è uscito pesantemente sconfitto, con la lingua ...Nel frattempo apprendevano che un giovane tunisino, di circa 20 anni, apparentemente coinvolto nella, si trovava presso il nosocomio di Torrette. Giunti in ospedale gli operatori di Polizia ...

Rissa tra due coppie alla sagra di Dolo, in due finiscono all'ospedale ilgazzettino.it

Il provvedimento decreta la sospensione d'urgenza per venti giorni alla vendita di alimenti e bevande per il titolare dell'esercizio ...Chiuso dal questore di Frosinone, Domenico Condello, il locale nel quale si è scatenata l'ultima rissa a Cassino, nella notte tra 5 e 6 agosto. «Si è ...