E' statolodi "Cala Isuili" nota come "Cala degli Innamorati", nel litorale di Baunei in Ogliastra, imbrattato il 12 maggio scorso. Le operazioni di ripulitura sono state eseguite dalla ditta ...Sabato 5 agosto, ha deciso di intervenire sulle spiaggette allodella Regina; l'ex ... i guanti e le due pinze per svolgere la sua attività di volontariato 'è stato bellissimo averla ...E' statolodi "Cala Isuili" nota come "Cala degli Innamorati", nel litorale di Baunei in Ogliastra, imbrattato il 12 maggio scorso. Le operazioni di ripulitura sono state eseguite dalla ditta ...

Ripulito lo scoglio imbrattato con lo spray in Ogliastra Euronews Italiano

E' stato ripulito lo scoglio di "Cala Isuili" nota come "Cala degli Innamorati", nel litorale di Baunei in Ogliastra, imbrattato il 12 maggio scorso. (ANSA) ...BAUNEI. Lo scoglio imbrattato a “Cala Isuili" nella "Cala degli Innamorati” ( QUI LA NOTIZIA) è stato ripulito.