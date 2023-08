Rincari ai ristoranti | Terni è penultima in Italia

L'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori mostra che Terni è la penultima città in Italia per aumenti dei prezzi nei servizi di ristorazione, con un incremento del 2,7% rispetto alla media nazionale ......'Today' il presidente dell'associazione a tutela dei consumatori -che si aggiungono al salasso estivo determinato dai forti aumenti delle tariffe di hotel, stabilimenti balneari,, ...Ma analizzando i dati, regione per regione, sono ipugliesi quelli più cari. Nella regione, infatti, è stato rilevato l'aumento maggiore dei prezzi (+7,5% su luglio 2022).

L'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori mostra che Terni è la penultima città in Italia per aumenti dei prezzi nei servizi di ristorazione, con un incremento del 2,7% rispetto alla media nazionale ...Il presidente di Federconsumatori: "Questi aumenti hanno condizionato le abitudini dei modenesi. In tanti preferiscono portarsi il pranzo al sacco da casa piuttosto che fermarsi a mangiare fuori". .