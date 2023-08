Rete unica | un regalo agli Usa alla faccia del sovranismo

(Di sabato 12 agosto 2023) A proposito di fake, la vicenda della presuntadelle telecomzioni non scherza. Infatti, il memorandum of understanding siglato dal ministero dell’Economia e delle finanze con il fondo statunitense first appeared on il manifesto.

A proposito di fake, la vicenda della presunta rete unica delle telecomunicazioni non scherza. Infatti, il memorandum of understanding siglato dal ministero dell’Economia e delle finanze con il fondo ...Accordo tra il ministero dell'Economia e il fondo americano Kkr: l'esborso per il Tesoro sarebbe di 2,6 miliardi ...