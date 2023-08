(Di sabato 12 agosto 2023) Quando è ladi? Ecco le indicazioni per seguire in differita l’incontro di quarti di finale tra Jannik e il tennista francese al Masters 1000 di Toronto. L’azzurro e l’esperto tennista transalpino classe ’87 hanno dato vita ad un bell’incontro sul Centrale del complesso canada. Sky Sport riproporrà nel corso della giornata l’incontro sul propriodi riferimento Sky Sport Tennis (205) alle ore 10:00, alle 15:00 e alle 00:00, mentre Supertennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky) manderà in onda in chiaro la partita alle ore 09:30 e alle 15:00. SportFace.

... nel main - draw di Toronto sono stati sorteggiati, Berrettini e Sonego tutti nel quarto ...come un forsennato in avanti con gioielli funambolici in controtempo togliendo spazio alla...... per giunta un anno esatto dopo l'exploit di Jannikche batté in rimonta Carlos Alcaraz. ...la cattiveria per restare aggrappato a un match partito in salita e chiuso senza possibilità di... con un picco di 717 mila spettatori medi e il 4,4% di share, e per la semifinale tra Jannik... alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio (ina mezzanotte su Sky Sport Uno ) e in ...

REPLICA SINNER-Monfils in tv: ORARIO e CANALE dove vederla SPORTFACE.IT

Head ha caricato un video con Musetti, Sinner e Berretini vestiti da piloti che fino una gara con delle macchinine radiocomandate su una ...